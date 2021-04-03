Торжественный «парад мертвецов» состоялся в центре Каира

«Парад мертвецов» прошел в Каире. Мумифицированные останки 22 фараонов пронесли по улицам города к новому месту упокоения. Под усиленной охраной мумии проехали семь километров в новый Национальный музей египетской цивилизации.

Кадры парада и тщательно отрепетированной церемонии открытия транслировались в прямом эфире по государственному телевидению под классическую музыку.

«С большой гордостью я с нетерпением жду возможности поприветствовать королей и королев Египта после их путешествия», — написал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в Twitter.

По его словам, этот парад — грандиозное зрелище, которое демонстрирует величие египетской истории.

«Возглавлял» парад Секененра Таа II, который был владыкой Египта приблизительно в 1569–1554 годах до нашей эры. Замыкал шествие Рамзес IX, правивший в XII веке до нашей эры. В процессии также приняли участие Рамзес II и царица Хатшепсут.

Обнаруженные вблизи Луксора мумии продолжают раскрывать новые захватывающие подробности жизни и смерти фараонов. Высокотехнологичное исследование останков Секененра Таа II выявило, что фараон вероятнее всего был казнен в плену, оказавшись там после проигранной битвы.

Для «парада мертвецов» мумии были помещены в специальные контейнеры, наполненные азотом, чтобы воссоздать музейные условия.

«Я рад, что мумии найдут новый дом в Музее цивилизации, где они будут выставлены в образовательных целях, а не для развлечения, как это было в Египетском музее», — заявил местный археолог Захи Хавасс в беседе с FRANCE 24.

Мумии будут подвергнуты 15-дневной лабораторной реставрации, прежде чем они будут представлены в новом музее, который воссоздает атмосферу древних гробниц.

Недавно Музей истории Отечества в Санкт-Петербурге представил новую выставку, на которой можно рассмотреть экспонаты времен Первой мировой войны. Директор заведения рассказал об историческом событии, которое произошло в ходе Первой мировой войны. Оно получило название «Атака мертвецов».