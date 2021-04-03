«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Лондон, 3 апреля. «Манчестер Сити» в 30-ом туре Английской Премьер-лиги (АПЛ) переиграл «Лестер» со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Кинг Пауэр».

Счет на 60-й минуте матча открыл защитник гостей Бенджамин Менди. Спустя четверть часа бразилец Габриэль Жезус удвоил преимущество «горожан» с точной передачи Рахима Стерлинга, пишет RT.

«Манчестер Сити» является единоличным лидером в АПЛ с 74 очками после 31 тура. «Лестер» расположился на третьем месте. В активе команды 56 очков.

Недавно стало известно, что нападающий «Сити» Серхио Агуэро покинет клуб по итогам текущего сезона. Футболист выступал за «горожан» с 2011 года.