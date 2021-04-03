Павел и Тамара Глоба предрекли головокружительный успех некоторым знакам зодиака

Москва, 3 апреля. Апрель будет благоприятным для знаков земной стихии, уверен астролог Павел Глоба. Его экс-жена и коллега Тамара Глоба считает, что шансы на успех есть и у знаков воды и огня.

Козерогов, Тельцов и Дев ждет неожиданный успех, но для его закрепления необходимо хорошо потрудиться. Козерогам Павел Глоба порекомендовал обратить особое внимание на свои любовные отношения. Девам нужно перестать зацикливаться на себе, чтобы не упустить судьбоносную встречу. Тельцам необходимо равнодушнее относиться к деньгам и не гнаться за богатствами, чтобы не потерять уже накопленный капитал.

Тамара Глоба пообещала удачу во всех сферах жизни Ракам. Их привычная жизнь может круто измениться: стоит попрощаться с окружением, которое не вызывает доверия. Представители этого знака зодиака могут получить новую работу или повышение по службе. Одинокие Раки могут обрести счастье в личной жизни.

Самое благоприятное время, чтобы двигаться вперед, наступает для Львов. Именно в апреле им стоит без промедления следовать мечте. Глоба порекомендовала делать осознанные шаги и помнить о былых решениях.

Козерогам астролог предрекла неожиданный и возможно судьбоносный подарок от близкого человека. Представители этого знака будут в апреле особенно активными и обретут счастье, избавившись от давних неприятностей.

Член Союза астрологов России Юлия Богданова ранее рассказала, каким знакам зодиака особенно повезет в ближайшие весенние и летние месяцы. Она также предупредила, что из-за лунного и солнечного затмения людям стоит делать определенных вещей.