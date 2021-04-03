Жительница Сербии привилась от коронавируса на 108-м году жизни

Нови-Сад, 3 апреля. Старейшая жительница сербского города успешно завершила весь комплекс процедуры вакцинации от коронавируса. После прививки женщина чувствует себя хорошо.

Информацию об этом подтвердили врачи поликлиники, в которой гражданке 1914 года рождения сделали вторую инъекцию препаратом от COVID-19. Фотографии визита опубликованы в социальной сети медицинского учреждения. Там добавили, что 107-летняя пациентка сама изъявила желание привиться, сообщает РИА Новости.

«Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично», — заявила координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев объяснил важность вакцинации среди пожилых людей. По его словам, это сокращает темпы распространения вируса и ускоряет формирование коллективного иммунитета.