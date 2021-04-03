Рахимов покинул пост главного тренера «Уфы»

Уфа, 3 апреля. Руководство футбольного клуба «Уфа» приняло отставку главного тренера Рашида Рахимова. Об этом рассказал директор команды Шамиль Газизов.

После проигрыша «Уфы» в 24-ом туре РПЛ против московского «Динамо» Рахимов заявил, что хочет сообщить руководству о своем решении покинуть клуб. Руководство отставку приняло, однако, кто возглавит команду теперь пока неизвестно.

Еще один тренер российского клуба сегодня покинул свой пост. Им стал наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. Это случилось после разгромного домашнего поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5.