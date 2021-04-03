Рэпер DMX оказался в реанимации после передозировки наркотиками

Нью-Йорк, 3 апреля. Известный американский рэп-исполнитель и актер DMX попал в больницу из-за передозировки запрещенными веществами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, пишет портал TMZ.

Знакомые с ситуацией источники СМИ рассказали, что примерно в 23:00 по местному времени Эрл Симмонс (настоящее имя артиста) перенес сердечный приступ в результате приема наркотиков в увеличенной дозе. В этот момент он находился у себя дома.

Музыканта госпитализировали в больницу в городе Уайт-Плейнс. Сейчас он находится в реанимации. В прошлом DMX не раз лечился от наркотической зависимости. Последняя выписка произошла в 2019 году.

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