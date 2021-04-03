Компенсация за геноцид: как Германия пытается откупиться от преступлений в Африке

Общество в Намибии до сих пор тяжело переживает факт геноцида, который устроили немецкие колонизаторы в начале XX века. Берлин признал свою вину и даже пообещал компенсировать нанесенный ущерб, что создает необычный прецедент для отношений бывших европейских метрополий и африканских стран.

Однако сенсационное заявление немцы сделали еще в 2015 году, а никаких сдвигов в этом вопросе не произошло. Намибийцы считают, что правительство их страны может пойти на сговор с Германией, получить минимальную выплату, которая осядет в карманах чиновников, и заключить примирительный договор. В таком случае потомки жертв геноцида больше не смогут добиться исторической справедливости.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему Германия и Намибия до сих пор не нашли решения взаимных проблем, и чего ждут потомки пострадавших племен от властей африканской страны.

Истребление гереро и нама

Намибия стала колонией кайзеровской Германии в конце XIX века, когда Британия отказалась от притязаний на эти территории. Немецкие захватчики использовали рабский труд коренных жителей страны, чтобы добывать алмазы.

В начале XX века терпение местных племен кончилось. Народы гереро и нама в 1904 году подняли восстание против колонизаторов. Войска Германии в Юго-Восточной Африке возглавил Лотар фон Трот. Именно его считают главным организатором геноцида в Намибии.

Бескомпромиссный немецкий генерал отказывался от идеи переговоров с бывшими рабами и собирался подавить бунт любой ценой. Бои колонизаторов с коренным населением продолжались несколько месяцев и закончились неубедительной победой Германии. В ходе последней битвы большинству повстанцев из народа гереро удалось скрыться в пустыне Калахари.

Лотара фон Трота такой исход не удовлетворил. Его войска не могли продолжать погоню в пустыне, но сделали все, чтобы не выпустить из нее африканцев. Таким образом, они обрекли их на смерть от жары и жажды.

Для оставшихся на территории страны жителей двух мятежных племен были построены концентрационные лагеря. Истребление коренных жителей Намибии продолжалось до 1908 года.

За это время погибли, по разным оценкам, от 65 до 80 тыс. гереро (около 80% всего народа) и до 20 тыс. нама (50% племени). Организация Объединенных Наций признала факт геноцида в 1985 году и сравнила его с уничтожением евреев немцами в годы Второй мировой войны.

Извинения без компенсаций

В 2004 году Германия признала вину за произошедшее. Позже, в 2015 году, Берлин заявил, что ведет переговоры с властями Намибии и готов компенсировать ущерб, который нанесла империя. Обещание вызвало большой резонанс: никогда еще бывшая страна-колонизатор самостоятельно не проявляла подобной инициативы.

Германия также изъявила желание принести официальные извинения, но до сих пор этого не сделала. А намибийцев больше всего интересует вопрос, в какой форме будет компенсация.

Ранее в качестве одной из наиболее вероятных видов помощи со стороны Германии рассматривалась программа выкупа земли у намибийских фермеров в пользу беднейших граждан. Однако проект подвергся критике. А некоторые африканцы восприняли его как издевательство.

Примерно 70% всех сельскохозяйственных угодий в республике принадлежат потомкам европейцев. Некоторые из этих владений огромны — до 1000 квадратных километров. То есть в случае реализации программы местные немцы стали бы еще богаче за счет Германии, хотя они и так живут в комфортных домах и городах, которые построены в европейском стиле.

При этом 40% намибийцев вынуждены ютиться в трущобах. Их лачуги построены из подручных материалов, в них нет водоснабжения и электричества. Жестокая насмешка судьбы еще и в том, что в городе Свакопмунде беднейшие кварталы располагаются на территории бывшего концлагеря.

Берлин занял позицию, согласно которой он отказывается от употребления словосочетания «возмещение ущерба». Вместо этого немцы предлагают поддержать правительство Намибии в сферах здравоохранения, образования, строительства жилья и опреснения воды.

Однако за последние годы нет никаких подробностей о том, как продвигаются переговоры в этом направлении, какие еще проекты рассматриваются, о каких бюджетах идет речь.

Жители Намибии стали подозревать власти своей страны в попытке сговора с Германией. Например, Берлин выделит незначительную сумму в качестве компенсации, которая осядет в карманах африканских чиновников, а в ответ получит примирительный договор. В таком случае намибийцам придется забыть о восстановлении исторической справедливости.

Потомки пострадавших гереро и нама категорически недовольны, как развивается история с компенсациями. Они считают, что Германия должна вести диалог не только с властями Намибии, но и с представителями племен.

Вождь гереро Векуи Рукоро несколько раз безуспешно обращался в суды США, чтобы потребовать с немцев возмещение вреда за геноцид его народа. Он опасается, что если Берлин выплатит репарации Виндхуку, то значительные суммы уйдут на развитие племен, которые не пострадали от колонизаторов. В первую очередь речь идет об овамбо. Сейчас это самая крупная этническая группа Намибии.

Советник вождя Фестус Мунджуа разделяет его беспокойство. Он считает, что власти потратят деньги на проекты, которым не хватает государственного финансирования. В то время как правнуки пострадавших живут в ужасных условиях и работают за минимальную оплату.

«Геноцид — это миф»

Ситуация осложняется тем, что многие потомки колонистов, которые проживают в Намибии (около 30 тыс. человек), не разделяют позицию Берлина и вообще отказываются признавать факт геноцида.

Немецкий намибиец, доктор исторических наук Андреас Фогт называет уничтожение племен гереро и нама мифом. По его мнению, африканцы используют эту историю для «морального шантажа».

Ученый поясняет, что приказ фон Трота уничтожать повстанцев не являлся частью государственной политики кайзеровской Германии. В то же время Фогт умалчивает, что немецкие власти официально утвердили строительство концлагерей и использование рабского труда коренных народов.

Более сдержанной позиции придерживается Антон фон Витерсхайм. Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства и входил в состав Национального собрания Намибии. Политик пытался начать обсуждение геноцида в Африке с представителями Германии, но конференция отменилась из-за пандемии COVID-19. Фон Витерсхайм считает, что можно заключить сделку с немецкими властями, получить некий вид компенсации и навсегда закрыть эту тему.

Пока рано говорить о том, как и когда Германия и Намибия придут к согласию по данному вопросу, но сам факт переговоров Берлина и Виндхука может стать переломным моментом для африканского континента.

Эксперты опасаются, что примеру Намибии последуют другие бывшие колонии. Танзания, в прошлом еще одна колония Германской империи, уже заявила, что Берлин должен и ей заплатить за преступления прошлого.