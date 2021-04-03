Власти ЦАР задержали главу международной НПО по подозрению в подрывной деятельности

Банги, 3 апреля. Международная неправительственная организация (НПО) AGEH подозревается в деятельности, которая представляет угрозу внутренней государственной безопасности Центральноафриканской Республики. Об этом сообщила группа министров ЦАР на пресс-конференции в пятницу, 2 апреля.

Полиция уже задержала в Банги руководителя иностранной НПО. Как уточнил министр общественной безопасности, генерал Анри Ванзет Лангисара, в ходе обысков у подозреваемой нашли большое количество сотовых телефонов, SIM-карт мобильного оператора Thuraya и крупную сумму наличных денег.

Силовики устанавливают, с какой целью женщина раздавала телефоны местным жителям. Задержанная глава AGEH также является руководителем Католического университета Банги.

Лангисара добавил, что штаб-квартира AGEH располагается в Германии. НПО действует на территории Центральноафриканского государства с 2015 года. Однако официальные власти страны с ней не сотрудничают.

«Мы призываем граждан сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных действиях со стороны национальных и международных НПО», — обратились министры к центральноафриканцам.

Власти не исключают возможности того, что неправительственные организации сотрудничают с боевиками и представляют непосредственную угрозу внутренней безопасности республики.