Мусаев ушел с должности главного тренера «Краснодара»

Краснодар, 3 апреля. Мурад Мусаев решил оставить пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Это произошло после крупного поражения от «Спартака» и «Ахмата», пишет «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» в субботу с разгромным счетом проиграл «Ахмату» из Грозного (0:5). Также 7 марта «быки» уступили на московском стадионе «Спартаку» со счетом 1:6.

«Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены», — заявил Мусаев.

Сообщается, что основным претендентом на новое место главного тренера является экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Клуб также рассматривает другие кандидатуры.

В последнем матче РПЛ «Динамо» всухую разгромило «Уфу» на домашнем стадионе. Матч окончился со счетом 4:0 в пользу московских футболистов.