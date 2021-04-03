Боевики уничтожили военную базу в центре Нигерии

Абуджа, 3 апреля. По меньшей мере 14 человек стали жертвами нападения террористов в центральной части Нигерии. Боевики атаковали военную базу в городе Аллава. Под удар бандитов также попали несколько населенных пунктов.

Местный губернатор Абубакар Сани-Белло сообщил, что боестолкновение армии и радикалов произошло еще в среду, 31 марта, но об этом стало известно только сейчас.

На военную часть напала группа хорошо вооруженных лиц численностью около 200 человек. Военнослужащие не смогли сдержать натиск террористов и отступили. В бою погибли шесть солдат и один полицейский.

Боевики сожгли базу вооруженных сил и направились в ближайшие населенные пункты, где расстреляли семь мирных жителей. Кроме того, часть граждан они похитили. Власти устанавливают число пленников.

Ранее на севере страны потерпел крушение самолет ВВС Нигерии. Позднее боевики из группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) опубликовали фото сбитого штурмовика Alpha Jet (NAF475). По заявлению террористов, именно они уничтожили боевую машину.

1 Организация запрещена на территории РФ.