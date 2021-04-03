Мясо птиц и кролика назвали самым полезным для печени

Москва, 3 апреля. Лучшими продуктами, поддерживающими здоровье печени, считаются животные источники белка с низким содержанием жиров и высоким содержанием белков.

Для печени особенно полезны постные белковые продукты — курица, индейка, мясо кролика, рассказала диетолог Марина Аплетаева. Специалист отметила, что если в потребляемых продуктах содержится малый процент жира, то в этом ничего страшного нет.

Кроме того, для печени полезны овощи, фрукты, ягоды, зелень, цельное зерно, в которых содержится много пищевых волокон или клетчатки. Пищевые волокна, по словам врача, помогают выводить токсины из организма, что положительно влияет на восстановление печени, передает издание RT.

Кроме того, диетолог рекомендовала включить в рацион нерафинированные растительные масла — льняное, подсолнечное, оливковое. Аплетаева добавила, что жирные кислоты этих масел способствуют восстановлению функции разных органов.

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