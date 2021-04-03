Диетолог Дианова назвала опасные свойства минеральной воды

Москва, 3 апреля. Столово-лечебную и лечебную минеральную воду, из-за повышенной концентрации соли, опасно употреблять без назначения медиков.

Из-за высокого содержания минералов и соли пить такую воду можно только с назначения гастроэнтеролога либо терапевта. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова.

Со слов медика, курсовой прием таких вод по месяцу способен обеспечить профилактику существующих заболеваний. Дианова отметила, что столовую минеральную воду, которую свободно продают почти во всех магазинах, можно использовать как обычную и никак не вредить по уровню минерализации.

Недавно Нурия Дианова раскрыла, в каких случаях кофе вреден для здоровья. По ее словам, напиток истощает нервную систему и провоцирует проблемы с желудком.