Труп неизвестного мужчины обнаружили в сгоревшем вагончике в Татарстане

Казань, 3 апреля. Тело мужчины было обнаружено в сгоревшем металлическом вагончике в селе Габишево Лаишевского района Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Сообщение о возгорании на улице Яблоневой поступило в 14:31. По приезде пожарные обнаружили, что во дворе частного дома горит металлический строительный вагончик.

Справившись с огнем на площади 20 кв. метров, внутри постройки спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины. Причина пожара и личность погибшего устанавливаются.

В Новосибирске 3 апреля два полицейских вынесли из горящего дома на руках четверых детей и помогли выбраться двум женщинам. После чего оказали помощь в ликвидации пожара.