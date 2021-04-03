Центр арабского языка в Москве укрепит отношения между Катаром и Россией

Москва, 3 апреля. Посол Катара Ахмед бен Насер аль Тани считает важным шагом в развитии отношений с Россией создание центра арабского языка в Москве.

По словам дипломата, у России и Катара есть потенциал для развития отношений во многих сферах. Он считает такое партнерство высокоразвитым.

«У обеих сторон еще есть много возможностей, над которыми можно работать, чтобы продвинуться на совершенно особый уровень двусторонних отношений. Мы полны решимости приложить наши усилия в этом направлении», — заявил дипломат.

Ключевым моментом стало открытие Катарского центра арабского языка в Москве 1 апреля. Ахмед бен Насер аль Тани уверен, что именно знание языка позволит странам плотнее сотрудничать. Для россиян же это станет хорошей возможностью познакомиться с культурой Катара.

Ранее Федеральное агентство новостей проанализировало, почему трудовая реформа в Катаре обернулась сложностями для страны.