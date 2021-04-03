Украинские радикалы с факелами собрались у консульства России в Одессе

Одесса, 3 апреля. Националисты организовали акцию протеста у консульства России в Одессе. Об этом заявила пресс-служба группировки «Нацкорпус», которая и инициировала акцию.

Очевидцы поделились кадрами провокации, которую устроили местные националисты. Украинцы зажгли факелы и встали напротив здания российской дипмиссии. На место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов, однако они не останавливали правонарушителей даже несмотря на высокую угрозу как для прохожих людей, так и для здания консульства.

Известно, что националисты выступают против Виктора Медведчука, руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По их словам, именно он причастен к напряженности между Украиной и Донбассом. В завершение своей так называемой акции провокаторы облили российские флаги краской и подожгли.

В Киеве в День смеха националисты решили пошутить по-своему. Группировка «Нацкорпус», курируемая главой МВД Арсеном Аваковым, провела показательную акцию под стенами Офиса президента Украины. Корреспондент Федерального агентства новостей побывала на месте событий и оценила уровень организации.