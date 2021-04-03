Погребинский увидел скрытый смысл в конференции лидеров России, Германии и Франции

Киев, 3 апреля. Президент РФ Владимир Путин донес позицию Москвы по Донбассу до Франции и Германии на совместной конференции. Об этом рассказал украинский политический эксперт Михаил Погребинский.

Политолог выразил мнение, что переговоры состоялись по инициативе российской стороны. По его мнению, в беседе имеется скрытый смысл. Эксперт обратил внимание, что Путин во время видеоконференции дал понять собеседникам, что Киев столкнется с серьезными последствиями, если переступит «красную линию» в Донбассе.

Погребинский предположил, что представители Евросоюза объяснят позицию Москвы украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а их слова наведут лидера Незалежной на размышления.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее потребовал исключить Украину из Совета Европы после смерти ребенка в Донбассе.