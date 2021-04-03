Модель Летиция Каста в четвертый раз стала мамой

Париж, 3 апреля. Французская супермодель и актриса Летиция Каста в четвертый раз стала мамой. У знаменитости и ее супруга, актера Луи Гарреля, родился сын.

Модель, известная как «ангел» Victoria’s Secret, до последнего скрывала беременность от общественности. В феврале ее заметили на прогулке в Париже в куртке и кардигане, которые не смогли скрыть округлившийся живот.

По данным зарубежных СМИ, Каста родила сына еще 17 марта, но решила пока не сообщать общественности о радостном событии. Рассекречено было и имя мальчика — Азель.

«Имя выбрано не случайно. Оно происходит от еврейского слова, означающего «благородный»», — уточняет PurePeople.

Пару, кроме того, заметили на улицах Парижа 26 марта. Они направлялись с новорожденным сыном к педиатру.

Модель вышла замуж за актера в 2017 году. У нее есть трое детей от предыдущих отношений: дочери Сатин и Афина, а также сын Орландо. У Гарреля тоже есть ребенок. Он удочерил девочку из Сенегала, которую назвал Селин.

К появлению ребенка на свет готовится супруга британского принца Гарри Меган Маркл. По некоторым данным, герцогиня Сассекская планирует рожать в своем доме в Калифорнии.