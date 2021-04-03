Экранный сын Заворотнюк рассказал, в чем состоит феномен популярности актрисы

Москва, 3 апреля. Актер Александр Сигуев рассказал о знакомстве с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк и съемках фильма «Неидеальная женщина».

Картина режиссера Дмитрия Фикса вышла на экраны в 2008 году. Сигуев сыграл сына главной героини, которая пытается найти свою любовь.

Актер признался, что хорошо помнит работу над фильмом, а в особенности теплое знакомство с Заворотнюк. Сигуев был фанатом «Моей прекрасной няни» и поначалу не мог поверить, что ему выпала возможность поработать с исполнительницей главной роли на одной площадке.

По его словам, у Заворотнюк невероятно позитивная энергетика. Актриса отличается человеческой простотой и аристократичной скромностью. На площадке она вела себя тихо и тактично без «звездных закидонов» и некрасивых замашек, уточнил Сигуев.

Экранный сын Заворотнюк рассказал, что феномен ее популярности состоит в сочетании невероятного таланта и человечности.

«Эта актриса не потеряла себя, не зазвездилась», — цитирует его «Московский комсомолец».

Заворотнюк, борющейся с тяжелым заболеванием, 3 апреля исполнилось 50 лет. Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что стала последней, с кем звезда сериала «Моя прекрасная няня» общалась перед исчезновением из поля зрения общественности в 2019 году.