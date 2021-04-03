«Динамо» дома с разгромным счетом победило «Уфу» в 24-м туре РПЛ

Москва, 3 апреля. Столичное «Динамо» на стадионе в столице разгромило «Уфу» (4:0) в рамках 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами со стороны динамовцев отличились Даниил Лесовой (10-я минута), Константин Тюкавин (28) и Роман Нойштедтер (52). Решающий гол встречи забил Николай Комличенко с 11-метрового удара на 61-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» находится на четвертой строчке, имея в запасе 42 очка. «Уфа» расположилась на 15-й позиции с 14 баллами в копилке.

В предстоящем туре «Динамо» 11 апреля сразится с екатеринбургским «Уралом». «Уфа» 10 апреля проведет матч с «Ахматом» из Грозного.

Стартовый матч 24-го тура чемпионата России прошел между «Локомотивом» и «Ротором». Московский клуб одержал победу над гостями со счетом 2:0.