МИД РФ поблагодарил Армению за 29-летние дипломатические отношения

Москва, 3 апреля. Дипломатические отношения между Россией и Арменией были установлены 3 апреля 1992 года. Страны многие годы придерживаются союзнического партнерства.

Долгосрочные отношения между Москвой и Ереваном позволили заключить более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. Главным документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный в 1997 году. Не менее важной считается Декларация о союзническом взаимодействии от 2000 года.

«Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Они были, остаются и будут союзническими во всех отношениях», — сообщил МИД РФ.

Наука занимает важное место для двух государств. Примером служит расположенный в Ереване межгосударственный университет. Армения также является одной из самых популярных стран для российских туристов.

На днях начальники Генштабов России и Армении также обсудили двустороннее сотрудничество. В процессе переговоров были подняты вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции.