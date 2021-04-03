Норвежцы обсудят возможность бойкота Олимпийских игр

Осло, 3 апреля. Норвежцы планируют обсудить вопрос участия или бойкота зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине. Об этом заявил трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Главной причиной возможного бойкота норвежцев называется «несоблюдение прав человека в Китае». По словам Клебо, вопрос бойкота Олимпиады нужно обсуждать вместе с тренерами и сотрудниками сборных команд.

«Мы должны делать это как команда. Я думаю, что мы, конечно, потратим на это время в ближайшие недели или месяцы», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Токио пройдут в полузакрытом формате. На трибуны допустят только болельщиков из Японии.