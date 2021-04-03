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ФАН публикует видео с места ДТП возле станции метро Беговая в Петербурге

ДТП произошло возле станции метро Беговая в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Столкновение автомобиля произошло на перекрестке Савушкина и Туристской улицы. Об этом сообщили очевидцы.

ФАН публикует видео с места ДТП возле станции метро Беговая в Петербурге

Столкнулись два легковых автомобиля. В салоне пострадавших авто находились две семьи. По словам очевидцев происшествия, машины столкнулись случайно на повороте, никто из случайных прохожих сбит не был.

ФАН публикует видео с места ДТП возле станции метро Беговая в Петербурге

Некоторые свидетели ДТП рассказали, что авария случилась из-за красного автомобиля Mazda, который летел на красный свет. В каждой машине было по три человека.

ФАН публикует видео с места ДТП возле станции метро Беговая в Петербурге

Недавно случившееся ДТП в Приморском районе образовало огромную пробку. Движение было парализовано на несколько километров. 

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