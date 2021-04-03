Герцог Гастингс не появится в продолжении сериала «Бриджертоны»

Вашингтон, 3 апреля. Британский актер театра и кино Реге-Жан Пейдж покинул каст сериала «Бриджертоны». Сыгранный им герцог Гастингс (Саймон Бассет) не появится во втором сезоне.

Создатели сериала сообщили об изменениях на официальной странице проекта в Instagram.

«Нам будет не хватать Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи Бриджертонов», — говорится в публикации.

Пейдж подтвердил, что его герой не появится в продолжении сериала, и поблагодарил съемочную команду и поклонников за поддержку.

Премьера сериала состоялась на Netflix в конце прошлого года. «Бриджертоны» поставили рекорд по просмотрам и сместили «Ведьмака» с позиции самого популярного проекта на стриминге. Действие шоу происходит в Лондоне эпохи Регентства и разворачивается вокруг братьев и сестер семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе.

Создатели «Ведьмака» накануне официально объявили о завершении съемок второго сезона. Netflix выпустил специальный ролик, приуроченный к этому событию.