Волонтеры работают над преображением усадьбы дочери Пушкина в Тульской области

Тула, 3 апреля. В усадьбе Марии Гартунг в Тульской области уже в середине апреля закипит активная работа. Что планируется сделать в этом сезоне, рассказала ФАН генеральный директор некоммерческого партнерства «Русская усадьба» Вера Стерлина.

«Планов у нас на предстоящий теплый сезон громадье. С середины апреля возобновятся субботники. В настоящий момент мы подали заявки еще на несколько грантов. Мы очень хотим сделать веревочный городок для детей в усадьбе. В сентябре планируем провести большой фестиваль по «Повестям Белкина». В этом году исполняется 190 лет с момента первой публикации этих известных произведений Александра Пушкина, отца Марии Гартунг. Изюминкой фестиваля станет московский областной ТЮЗ под управлением Нонны Гришаевой, они как раз покажут спектакль по повестям. Также для юных участников фестиваля планируется квест. Пять повестей, пять станций», — рассказывает Вера Валерьевна.

Еще одна грандиозная задумка — законсервировать руинированный особняк в усадьбе, чтобы приостановить его разрушение. Накрыть дом сверху, расчистить дом изнутри, сделать внешнюю подсветку. Это станет возможным при условии, если удастся выиграть грант.

«После этого в части дома сделать выставочное пространство. И открыть там фотовыставку, посвященную нашим волонтерам, тем, кто помогал и помогает восстанавливать усадьбу. Все наши фото показать за последние два года. Это тоже планируется сделать осенью», — продолжает собеседница ФАН.

Продолжится сотрудничество и с музеем «Ясная Поляна». Планируются и совместные субботники, и очередная посадка фруктовых деревьев. Осенью уже было посажено несколько десятков яблонь из усадьбы Льва Толстого. Весной посадка продолжится.

«А перед домом хотим разбить красивые клумбы и посадить кустарники, как это было во времена Марии Гартунг. Открыть лодочную станцию, чтобы можно было катать туристов. Планов громадье», — говорит Вера Валерьевна.

Ранее ФАН уже рассказывал, что в Тульской области полным ходом идет восстановление усадьбы дочери Пушкина. Были расчищены и приведены в порядок усадебный парк и барский пруд.