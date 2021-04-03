Собчак назвала нападки на певицу Манижу спланированной атакой

Москва, 3 апреля. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что кто-то с помощью нападок на певицу Манижу и песню «Русская женщина» пытается испортить репутацию Первого канала.

Певица Манижа в этом году будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Ее композиция «Русская женщина» вызвала немало споров. К дискуссии подключились даже сенаторы и вице-спикер Госдумы. Священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах Фотий и Имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов вообще высказались о том, что Маниже стоит выбрать другую песню для конкурса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Манижа и ее песня «Русская женщина» не является предметом для внимания Кремля и никто не будет вмешиваться в выбор зрителей Первого канала. Однако Ксения Собчак считает, что за нападками на исполнительницу кто-то стоит. По мнению телеведущей, это спланированная атака, целью которой является не Манижа, а репутация Первого канала.

«Вначале Сурайкин, теперь Совет Федерации… Кому-то прямо покоя не дает единственный телеканал, где сохраняется «Вечерний Ургант» и «Познер»», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она не стала уточнять, кого именно подозревает в организации атаки. При этом Собчак намекнула, что заинтересованность в ситуации с Первым каналом может исходить от лиц, которые были причастны к созданию шоу Тиграна Кеосаяна.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для ФАН поделился своим мнением по поводу Манижи и ее песни «Русская женщина». По его словам, никакого народного голосования не было — представителя страны заранее выбрал Первый канал.