Светлана Тихановская попросила помощи у международных структур

Вильнюс, 3 апреля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вместе с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич обратилась за поддержкой к ООН, ОБСЕ и другим организациям.

Информация об этом содержится в заявлении бывшего кандидата в президенты республики, распространенном в субботу ее пресс-службой. Светлана Тихановская хочет, чтобы международные организации поддержали участников созданного ею координационного совета (КС) противников белорусской власти.

«Вместе со Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», — говорится в заявлении Тихановской.

Известно, что против ряда членов КС в Белоруссии возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии включил Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц.