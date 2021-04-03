Минздрав Украины требует создать собственный препарат от коронавируса

Киев, 3 апреля. Украинский препарат от коронавируса должен быть создан в кратчайшие сроки, уверен министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что специалисты находятся на стадии разработки «уникальной» украинской вакцины. Это заявление он сделал в октябре 2020 года. Однако обещанный препарат до сих пор не вышел.

Министр здравоохранения опубликовал в Facebook пост с призывом ускорить создание собственной вакцины. Для этого необходимо изменить законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским производителям.

«Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить свою», — заявил Степанов.

Глава ведомства отметил, что украинские организации готовы вкладывать свои средства в создание вакцины. Однако им необходима гарантия, что страна будет закупать препарат именно у них, а не из-за границы.

Депутат Верховной рады Яна Зинкевич ранее заявила о провале кампании по вакцинации населения Украины от коронавируса.