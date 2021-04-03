Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с днем рождения признанием в любви

Москва, 3 апреля. Певица Валерия поздравила супруга, продюсера Иосифа Пригожина с днем рождения и рассказала об одном из его самых важных качеств.

Музыкальному продюсеру 2 апреля исполнилось 52 года. Пригожина поздравили многие коллеги и поклонники. Не остались в стороне и члены его семьи.

Валерия посвятила супругу пост в Instagram и в трогательном сообщении призналась ему в любви.

«Мой добрый, любящий, смелый, ответственный, умеющий удивлять и удивляться, радовать и радоваться по-детски любимый человек!» — обратилась она к мужу.

Исполнительница опубликовала снимок, на котором запечатлелась с Пригожиным, одетым в костюм Ананаса. В таком образе он выступал в шоу «Маска» после заболевания COVID-19. Причем держал свое участие в проекте в тайне даже от жены — она занимает кресло члена жюри.

«В шоу «Маска» ты удивил всю страну, но больше всех — меня. Горжусь тобой, восхищаюсь, люблю. Еще одно качество в тебе открыла: ты умеешь хранить тайны, а это дорого стоит», — заключила она.

Валерия ранее поделилась с поклонниками снимком, на котором сфотографировалась с сыном Арсением Шульгиным и невесткой Лианой. Певица поблагодарила влюбленных за рождение внучки Селин. Девочке 1 апреля исполнилось три месяца.