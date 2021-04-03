Бизнесмен Пригожин поставил «Новую газету» в тупик

Санкт-Петербург, 3 апреля. «Новая Газета» отказалась давать разъяснения по поводу фейковых публикаций о бизнесмене Евгении Пригожине. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Юридическая служба компании «Конкорд» отправила в издание «Новая газета» открытое письмо, в котором задала три конкретных вопроса по поводу одного материала. В этой статье так называемые журналисты представили большой объем недостоверной информации про Евгения Пригожина.

«Новая газета» опубликовала ответное письмо, в котором не ответила ни на один заданный вопрос. Таким образом, издание, которое регулярно выпускает фейки, подтвердило, что распространяет фантазии и домыслы, уточнила пресс-служба компании «Конкорд».

«Мы задали совершенно конкретные вопросы «Новой газете», утверждает ли она то, что пишет. Как обычно, «Новая газета» съехала по полной программе и набросала говно на вентилятор. Это их стандартный способ сказать, что кто-то кого-то убил днем, и утверждать, что день был точно, а вот по поводу убийства ничего не утверждаем и кто кого убил тоже не знаем», — прокомментировал ситуацию Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, что юристы Пригожина потребовали от «Новой газеты» ответа за недостоверные сведения. Стоит отметить, что авторы «Новой» применили в статье обороты, которые позволяют им избежать наказания в суде.