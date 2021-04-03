Критик Соседов сделал предположение о личности Единорога в шоу «Маска»

Москва, 3 апреля. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что организаторы шоу «Маска» сделали, чтобы отгадать участников было практически невозможно.

Несколько недель зрители проекта продолжают гадать, кого же спас поп-король Филипп Киркоров ради своей дочери. После бурных дискуссий в Сети определить две кандидатуры. Фанаты предполагают, что в костюме Единорога или Ирина Дубцова, или Наталья Подольская.

К последнему варианту склоняется и Сергей Соседов. По словам музыкального критика, у Подольской есть ярко выраженные специфические приемы, которые ей не удалось скрыть.

«Мне кажется, что это Подольская. Я слышу ее тембр, по манере исполнения сразу понятно. У Натальи он очень явно выраженный, скажем так, специфический. А еще присутствуют технические приемы, которые она часто использует», — подметил Соседов в интервью Teleprogramma.pro.

Однако критик не исключил и того факта, что предположение может быть ошибочным. Он объяснил, что звукорежиссеры шоу «Маска» обычно с помощью технических средств меняют тембр голоса артиста.

«Возможно, на то и расчет. Все думают, что в костюме Подольская, а, возможно, там не она. Такой вариант тоже имеет шанс на жизнь. Но я слышу ее и все члены жюри тоже. На «Маске» обычно с помощью трюков и технических средств меняется тембр артиста. Например, с помощью компрессии убираются высокие и низкие частоты, иногда ужимается голос», — констатировал Сосоедов.

На днях певица Юлианна Караулова вместе с ведущим шоу «Маска» Вячеславом Макаровым посмотрела седьмой выпуск проекта. Она является давней поклонницей программы и с удовольствием угадывает участников.