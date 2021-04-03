Глава МИД Украины попросил ОБСЕ «демотивировать Москву»

Киев, 3 апреля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию в Донбассе с председателем ОБСЕ Анн Линде. Он также попросил организацию «демотивировать Москву».

Во время переговоров украинский министр назвал обстановку в Донбассе «тяжелой». Киев выразил обеспокоенность тем, что Россия «наращивает войска около границы Украины».

Кулеба попросил ОБСЕ «демотивировать Москву» от «деструктивных шагов». Линде в ответ подтвердила, что уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Стоит отметить, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих границ, по периметру которых наблюдается активность НАТО. Перемещение ВС России происходит только внутри страны и не несет угрозы другим государствам.