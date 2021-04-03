Начались съемки фильма по мотивам серии шутеров Borderlands

Вашингтон, 3 апреля. Актриса Ариана Гринблатт, которой досталась роль Крошки Тины в экранизации популярной видеоигры Borderlands, сообщила о начале съемок.

Над сценарием блокбастера работал Крейг Мазин, автор нашумевшего сериала «Чернобыль» от HBO. Режиссерское кресло занял американский кинорежиссер Элай Рот, известный как «человек, вернувший фильмы с рейтингом R».

Сюжет картины развернется в будущем на планете Пандора, куда человечество переселилось в поисках лучшей жизни. Однако на смену радости от новых земель приходит осознание, что Пандора — место недружелюбное, где нет ничего, кроме инопланетных руин. Многие люди покинули планету, а остальные переселенцы погрузились в хаос и беззаконие. Изменить жизнь можно лишь с помощью таинственного Хранилища, в котором находится множество технологий и тайн инопланетян.

Видеоигра Borderlands разработана студией Gearbox Software. Это популярная серия шутеров с элементами ролевой игры. В проектах франшизы геймеры могут управлять Искателями Хранилища — могущественными наемниками в поисках древних артефактов.

Недавно появился новый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» режиссера Джеймса Ганна. В ролике зрителям показали способность суперзлодея Нейтана Филлиона «распадаться» на части.