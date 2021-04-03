В Sohu рассказали, как российские «Бастионы» не дают США подобраться к Крыму

Пекин, 3 апреля. Мощнейшие российские береговые ракетные комплексы «Бастион-П» не дают Соединенным Штатам осуществить планы на Крымский полуостров, уверены китайские аналитики.

Россия располагает множеством передовых образцов вооружения, в частности, береговыми ракетными комплексами (БРК) К-300П «Бастион-П», отметили эксперты из Китая в своей статье для Sohu, перевод которой приводит «ПолитЭксперт». По их словам, наличие подобной системы позволит любой стране не переживать за безопасность своих морских границ.

Разработанный в России комплекс обладает высокой мобильностью и внушительным радиусом действия, подчеркнули аналитики. Кроме того, развертывание БРК происходит всего за пять минут. Журналисты напомнили, что Москва разместила подобное вооружение в Крыму после того, как полуостров воссоединился с Россией.

«Российская армия несколько раз осуществляла испытательные запуски ракет «Бастиона-П», срывая замыслы США и вынуждая американские военные корабли отступить от Крыма», — пишут авторы Sohu.

Государства, имеющие протяженную береговую линию, смогут поразить любого противника, находящегося на большом удалении, благодаря мощнейшему береговому ракетному комплексу «Бастион-П», резюмировали эксперты.

Ранее российские военнослужащие Балтийского флота применили ракетные комплексы «Бастион» для уничтожения морской техники условного противника в ходе учений.