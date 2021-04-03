Участница «Холостяка» рассказала, с кем оставила двухлетнюю дочь на время съемок

Москва, 3 апреля. Модель Кристина Кустова рассказала о маленькой дочери Нике и объяснила свое участие в популярном шоу «Холостяк» с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым).

Кустова еще в первом выпуске очаровала зрителей реалити-шоу о любви и запомнилась им своим обаянием. Впоследствии оказалось, что девушка все еще состоит в браке. Модель уточняла, что процедура развода для нее — пустая формальность.

По словам девушки, она решилась на съемки в шоу, чтобы познакомиться с Тимати. Рэп-исполнителя она считает настоящим мужчиной. Кустова призналась, что самое интересное в их общении осталось за камерами.

Дочери модели почти исполнилось два года. Зрители шоу поинтересовались, с кем девушка оставила малышку на время съемок. Кустова не стала игнорировать вопрос и ответила на него на своей странице в Instagram.

«Многие интересовались, с кем она осталась во время шоу. С моей мамой, только бабушкам могу доверить ребенка. С нянями моя дружба не сложилась», — рассказала она.

У Тимати самого двое детей: дочь Алиса и сын Ратмир. Их родили модели Алена Шишкова и Анастасия Решетова. Младшему наследнику рэпера требуется медицинская помощь: у мальчика косоглазие.