Девушка Моргенштерна кардинально изменилась за время романа с рэпером

Москва, 3 апреля. Внешность блогера Дилары Зинатуллиной за время романа с рэпером Моргенштерном претерпела кардинальные изменения. Девушка из школьницы превратилась в отвязную тусовщицу.

Влюбленные познакомились несколько лет назад на вечеринке в Уфе. Эпатажность молодого человека смутила девушку, но она согласилась строить с ним отношения. Карьера Моргенштерна резко пошла вверх, и он, окруженный славой и фанатами, расстался с Зинатуллиной.

Спустя некоторое время молодые люди воссоединились, и благодаря этому роману девушке удалось «раскрутить» свой аккаунт в Instagram и набрать около двух миллионов подписчиков.

Фанаты не раз отмечали в комментариях под постами Зинатуллиной, как кардинально изменился ее стиль. Девушка сменила скромные наряды на платья с откровенными вырезами, предстала в клипе возлюбленного «Cristal & Моет» в полуобнаженном виде и стала публиковать пикантные снимки.

Зинатуллина, кроме того, стала частой гостьей вечеринок. Ее теперь можно увидеть в компании тиктокера Дани Милохина, рэперов Тимати и Джигана.

Недавно девушка отпраздновала 21-летие. Моргенштерн преподнес возлюбленной роскошные подарки: 5 миллионов рублей и автомобиль Range Rover. Блогер Лена Миро не разделила восторгов фанатов и заявила, что рэпер таким образом унизил возлюбленную.