В Псковской области призовут на военную службу более 800 человек

Псков, 3 апреля. Призыв для прохождения действительной военной службы в рядах ВС РФ из Псковской области затронет более 800 человек и пройдет с учетом противоэпидемиологических требований.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Все этапы проведения призыва граждан, отправка и прибытие в воинские части, спланированы и организованы таким образом, чтобы исключить случаи заражения коронавирусной инфекцией», — заявил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

Генерал-майор Судаков отметил, что работа призывных комиссий в области уже стартовала, первая отправка призывников в войска намечена на 20 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что мурманские разведчики совершили свои первые прыжки с парашютом.