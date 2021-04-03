Фаворитка Тимати в шоу «Холостяк» не признает свою схожесть с Решетовой

Москва, 3 апреля. Участница восьмого сезона шоу «Холостяк» Мария Вебер считает, что обладает особой индивидуальностью, поэтому ей смешно слышать заявления о своей схожести с Анастасией Решетовой.

В эфир ТНТ вышло всего три выпуска шоу «Холостяк», где девушки борются за сердце рэпера Тимати. Однако многие зрители уверены, что имя победительницы уже известно. Они не сомневаются — победу одержит Мария Вебер, которая с первого выпуска стала фавориткой музыканта. Она даже проявила смелость и самостоятельно пригласила рэпера на свидание. Фанаты шоу, которые принялись изучать фотографии в соцсетях всех участниц, пришли к выводу, что у Вебер большие шансы на победу. Девушка, по их мнению, как две капли воды похожа на экс-возлюбленную Тимати — Анастасию Решетову. Сама Мария Вебер опровергает схожесть с бывшей девушкой рэпера. Она не реагирует на подобные заявления, ведь список звезд, с кем периодически ее сравнивают очень велик.

«А еще с Мишель Родригес, Арианой Гранде и дальше по списку. Но я Мария Вебер, в этом моя индивидуальность и изюминка», — заявила фаворитка Тимати в интервью «СтарХиту».

Недавно интернет-пользователи заметили, что Мария Вебер подписалась на страницу матери Тимати — Симоны Юнусовой в Instagram. Судя по всему, девушке удалось покорить сердце рэпера.

А пока Тимати занят поиском новой любви его экс-возлюбленная Решетова ищет врача для маленького сына Ратмира. Модель рассказала о проблемах со здоровьем мальчика, общаясь с подписчиками в Instagram.