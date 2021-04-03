Армия США испытает колесных транспортных роботов MUTT

Вашингтон, 3 апреля. Вооруженные силы США получат для испытаний колесных транспортных роботов MUTT, разработанных компанией General Dynamics Land Systems.

Робот способен обеспечить перевозку вооружения и военной амуниции общим весом до 450 килограммов. В ближайшее время начнется финальный этап испытаний, после чего робот будет запущен в мелкосерийное производство. Первые серийные машины появятся в сентябре 2021 года, вслед за этим сухопутные подразделения примут данное устройство на вооружение.

Автомобиль спроектирован как беспилотная система, но может действовать и под управлением оператора. Робот может работать без подзарядки на протяжении 72 часов, преодолев за это время около 100 километров. Электрические двигатели обеспечивают перемещение робота, при этом он может обеспечивать подзарядку электрических гаджетов.

Ранее американский аналитик Джозеф Тревитик сообщил, что Пентагон заказал у Microsoft шлемы дополненной реальности, чтобы «прокачать» военнослужащих ВС США.