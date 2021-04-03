Экс-глава МИД Турции осудил планы властей страны возродить Османскую империю

Анкара, 3 апреля. Бывший руководитель турецкого МИД Яшар Якыш прокомментировал желание властей страны воссоздать Османскую империю. Информацию об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее турецкие госканалы время от времени демонстрировали измененную карту страны. В феврале окрашенными в турецкий флаг можно было увидеть несколько российских регионов. В их числе — Астраханская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области. Многие после увиденного раскритиковали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его неоосманские планы. По мнению экспертов, это может подорвать отношения Москвы с Анкарой.

«Считаю, что показывать такое неприемлемо. Сейчас не то время, чтобы портить отношения с Россией. Нам нужна дружба с Россией, потому что мы — гаранты спокойствия в регионе», — отметил Якыш.

Собеседник «ПолитЭксперта» рассказал, что в Турции действительно есть лица, которые хотели бы воссоздать Османскую империю, однако это осталось лишь на уровне их фантазий.

«Для большинства реалистов эта тема закрыта. Представьте, Италия вдруг скажет: восстанавливаем Римскую империю! Это ведь невозможно. Так и с Османской», — рассказал бывший министр.

Турецкий политик убежден, что в государстве сейчас не время для неоосманизма. Он призвал «мечтателей» подумать о последствиях и выстраивать нормальные отношения с соседями.

Ранее сообщалось, что президент Турции планирует посетить карабахскую Шушу после Рамадана.