Корвет «Громкий» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Москва, 3 апреля. Группа кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ отработала приемы морского боя в ходе учений в Японском море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В маневрах был задействован тральщик «Яков Баляев», а также корвет «Совершенный» и «Громкий». Действия кораблей обеспечивал противолодочный самолет Ил-38. В ходе учений корвет «Громкий» вел огонь из артиллерийской установки А-190.

«Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта в Псковской области стартовали масштабные тактические учения Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц техники, а также восемь военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Бойцы ВДВ совершили десантирование, после чего провели рейд в тылу условного противника.