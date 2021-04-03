Более тысячи солдат Северного флота примут участие в парадах ко Дню Победы

Москва, 3 апреля. Военнослужащие Северного флота (СФ) готовятся участвовать в парадах 9 мая сразу в трех городах, говорится в сообщении Минобороны России.

Личный состав СФ будет задействован в главном параде на Красной площади, а также в Мурманске и базе флота — городе Североморске. Тренировки парадных расчетов уже начались в Подмосковье. В обучении принимают участие танкисты мотострелковой бригады СФ на танках Т-80БВМ и батальон морской пехоты.

В Мурманске и Североморске будет задействовано более 1500 военнослужащих. В военном ведомстве уточнили, что существенных отличий от парадов прошлых лет не предвидится. Во главе механизированной колонны будет двигаться средний танк Т-34. Всего на мероприятиях будет представлено 70 единиц различной техники. Предусмотрена и авиационная часть с привлечением вертолетов Ми-8 и Ка-27.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что по Красной площади пройдут пять видов различных танков.