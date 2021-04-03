Ольга Куриленко появится в фильме «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон

Москва, 3 апреля. Украинская актриса и модель Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда, снимется в новом кинокомиксе от Marvel «Черная Вдова».

Студии Marvel и Disney не делали официальных заявлений об участии Ольги Куриленко в супергеройской картине. Однако, как сообщает портал The Direct, с украинской актрисой уже начали вести переговоры. У нее будет не так много экранного времени, но сама роль является довольно весомой и важной для повествования.

Сюжет фильма расскажет о шпионке Наташе Романофф, которую сыграет Скарлетт Йоханссон. Героине предстоит лицом к лицу столкнуться со своим таинственным прошлым. Фанаты вселенной наконец-то смогут узнать, что происходило с Романофф до присоединения к команде Мстителей.

Кроме Йоханссон в актерском касте уже числятся Флоренс Пью, Дэвид Харбор в роли Красного Стража, Уильям Херт, Рэйчел Вайс и другие. Режиссерское кресло заняла австралийский режиссер Кейт Шортланд. Премьера «Черной Вдовы» намечена на 8 июля 2021 года.

Звезда «Мстителей» Крис Эванс недавно поразил подписчиков свои признанием. Оказалось, что Капитан Америка, к роли которого он возвращается раз за разом, не является его любимым персонажем во вселенной.