Команда ЦВО победила на всеармейском этапе конкурса «Саянский марш» в Красноярском крае

Красноярск, 3 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа одержали победу на всеармейском этапе соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш».

Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр-2021 на территории природного парка «Ергаки», информируют в Минобороны РФ.

На церемонии закрытия всеармейского этапа конкурса чествовали победителей и участников соревнований «Саянский марш». Трофей за первое место получила сборная Центрального военного округа. Среди подразделений Министерства обороны Российской Федерации сборная ВДВ заняла второе место, а команда ЦВО – третье.

В рамках соревнований бойцы преодолели двухдневный лыжный марш протяженностью 50 км с 12 спецзадачами: подъемы и спуски с лыжным и альпинистским снаряжением, ориентирование в гористой местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавших с труднодоступные районы и другие.

Отмечается, что сборная команда ЦВО представит ВС РФ на международном этапе соревнований «Саянский марш», который пройдет с 14 по 17 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае.

Ранее на полигоне Мулино в Нижегородской области прошли тактические учения с участием российских и белорусских военнослужащих.