Марго Робби заявила о существовании 20-часовой версии фильма «Однажды в Голливуде»

Вашингтон, 3 апреля. Австралийская актриса и продюсер Марго Робби рассказала о существовании 20-часовой версии фильма «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино.

В прошлом году на экраны вышел триллер «Девушка, подающая надежды», спродюсированный Робби. По словам звезды, съемки заняли всего 23 дня. Команде приходилось часто менять локации и делать большое количество дублей, которые затем использовали при монтаже.

«Я мечтаю о лишних кадрах, которые могли бы войти в мою невероятную мегаманиакальную нарезку», — заявила звезда «Отряда самоубийц».

Робби уточнила, что с удовольствием бы посмотрела многочасовые версии фильмов, в которых когда-либо снималась. Развивая тему в интервью Variety, актриса вспомнила о картине Тарантино «Однажды в Голливуде». По ее словам, было немало сцен, которые не вошли в театральную версию, зато попали в режиссерскую. Она призналась, что существует 20-часовая режиссерская версия картины.

В августе в российский прокат выйдет фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с Робби в главной роли. Опубликованы уже несколько трейлеров супергеройской картины.