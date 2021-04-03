Жители многоквартирных домов могут столкнуться с ростом цен на услуги ЖКХ

Москва, 3 апреля. Услуги управляющей компании в многоквартирных домах могут подорожать в полтора раза из-за введения новых норм.

Обновленные требования к управляющим компаниям утвердили в начале 2021 года. Чтобы соблюдать их, ЖКХ придется существенно увеличить стоимость своих услуг. Среди нововведений, например, ежедневная влажная уборка лестничных клеток и подъездов с применением моющих средств.

Услуга может подорожать вдвое. Общественники склонны полагать, что это не пойдет на пользу работе управляющих компаний. Помимо прочего, они опасаются за социальное напряжение, которое может возникнуть из-за увеличенных счетов.

Повышение расценок будет зависеть от региона. К примеру, по расчетам НП «ЖКХ Контроль», в Санкт-Петербурге плату за уборку потребуется увеличить минимум в 20 раз. Тогда счет за квартиру будет составлять 2 тыс. рублей. В Северной Осетии платежи способны подняться на 50%.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ ранее рассказал, что дороги столицы помоют шампунем после зимнего сезона.