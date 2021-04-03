Греция продлила разрешение на въезд до 4 тысяч россиян в неделю

Афины, 3 апреля. Власти Греции продлили до середины апреля разрешение на въезд до 4 тысяч россиян в неделю.

Обязательным условием, при соблюдении которого российским туристам будет разрешено попасть на территорию страны, является наличие у них отрицательного теста на коронавирус, а также подтвержденная бронь гостиничного номера. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.

«Решение действует с 5 апреля до 06:00 19 апреля. На территорию Греции через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона разрешается въезжать максимум 4 тысячам россиянам», — сказано в сообщении.

При этом россияне должны соблюдать ряд определенных условий. У туриста должен быть отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Все прилетающие также должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта.

Не так давно привившийся российской вакциной от коронавируса президент Аргентины подчеркнул важность вакцинации. Сегодня стало известно, что он получил положительный тест на COVID-19. Несмотря на это, он заявил об отсутствии каких-либо симптомов заболевания.