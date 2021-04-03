Тульские следователи раскрыли зверское убийство спустя 29 лет

Тула, 3 апреля. Злоумышленник из прошлого задержан в Тульской области. Местного жителя подозревают в убийстве, совершенном почти три десятка лет назад.

Выявление подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном так давно, стало для правоохранительных органов региона своеобразным рекордом, подтверждающим неизбежность наказания.

В апреле 1992 года на улице Кобзева в Туле были обнаружены тела двух мужчин, отца и сына, с признаками насильственной смерти. На тот момент установить лицо, причастное к противоправному деянию, не удалось. Расследование уголовного дела приостановили, но само преступление не забыли. Спустя 29 лет подозреваемого нашли полицейские и следователи. Теперь материалы уголовного дела переданы в суд.

«Благодаря грамотной работе, проведенной СК России и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области, обвиняемый был установлен. В ходе расследования фигурант под тяжестью доказательственной базы признал вину по предъявленному обвинению и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего», — сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Как предполагают следователи, между находившимися в состоянии опьянения погибшими и задержанным внезапно возник конфликт. Ссора переросла в двойное убийство. 54-летний житель региона, 29 лет скрывавшийся от правоохранительных органов, предстанет перед правосудием.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области раскрыто преступление девятилетней давности. Установить подозреваемого в противоправном деянии удалось при проведении следственных действий и экспертиз.