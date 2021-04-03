Володин требует исключить Украину из Совета Европы после смерти ребенка в Донбассе

Москва, 3 апреля. Украину необходимо исключить из Совета Европы (СЕ) после трагедии, произошедшей в Донбассе. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял окраины Донецка. Погиб пятилетний ребенок. Володин после произошедшего потребовал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы.

«Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент (Украины, Владимир Зеленский. — Прим. ред.), отдавший приказ, даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», — написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника, к которому было прикреплено взрывное устройство. Оно было сброшено на жилой район в населенном пункте Александровское.