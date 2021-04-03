Полицейские задержали обстрелявшего таксиста жителя Новосибирска

Новосибирск, 3 апреля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту стрельбы в работника фирмы такси в Новосибирске. Предполагаемый стрелок задержан.

Согласно неофициальным данным, в темное время суток водитель принял заказ и довез пассажира до улицы Трикотажная. По словам таксиста, поездка проходила мирно. Вышедший из салона мужчина достал пистолет и начал стрелять в машину. Одна из пуль причинила легкое ранение водителю. Стрелок затем скрылся в одной из квартир.

Женщина-водитель такси в том же городе подверглась нападению трех подростков и молодого мужчины. Злоумышленники сильно избили ее и угнали автомобиль, сообщал ФАН.