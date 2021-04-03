Китайские СМИ: Россия готова к активному сдерживанию арктических амбиций США

Пекин, 3 апреля. Россия посылает западным странам очевидные сигналы о недопустимости посягательства на свои арктические владения и обладает достаточным потенциалом для сдерживания США.

Об этом пишет популярное китайское издание Jinri Toutiao, перевод публикации представляет «ПолитЭксперт». Китайские аналитики отмечают возросшую активность российских кораблей и авиации ВКС РФ в северных широтах в ответ на агрессивные провокации стран НАТО и, прежде всего, США.

Авторы Jinri Toutiao уверены, что таким образом российское руководство предостерегает Вашингтон от авантюрного продвижения в Арктику, где находятся огромные запасы полезных ископаемых и стратегически важные торговые пути.

Эти пути и ресурсы защищают российские базы, а также скрытые подо льдами атомные субмарины с ядерными ракетами, готовыми обрушиться на США в случае их агрессии, пишут обозреватели из КНР.

«Россия готова предпринять любые превентивные меры, чтобы не допустить разворачивания американской гегемонии в Арктическом регионе. <…> Она также способна отстаивать свои национальные интересы в Арктике», — резюмирует Jinri Toutiao.

Ранее сообщалось, какой именно сигнал посылает Россия Вашингтону с помощью беспрецедентных учений «Умка-2021».